Европа сама виновата в миграционном кризисе на границе с Беларусью, - Путин

С таким заявлением он выступил во время общения с пропагандистом Павелом Зарубиным ("Россия - 1"), большая часть которого была посвящена вопросу мигрантов в Беларуси, рассказывает Еспресо.TV.



В то время как Беларусь, а тем более Россия, "здесь ни при чем", подчеркнул президент страны-агрессора.



"Беларусь является первооткрывателем этих проблем или что? Нет, это причины, созданные самими странами Запада, европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все участвовали, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака, и в Афганистане двадцать лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев, Беларусь здесь ни при чем.



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Мигранты шли по другим каналам. И то, что они пошли сейчас через Беларусь - здесь ничего удивительного нет, потому что у Беларуси, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, есть безвизовый въезд в страну из стран бегства", - изложил свое видение Путин.



А в Европе вместо этого, особенно в Германии, как отметил правитель РФ, "платят и на взрослых, и на детей, и бесплатное обучение, и как правило медицинское обслуживание бесплатное".





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