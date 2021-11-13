Европа сама виновата в миграционном кризисе на границе с Беларусью, - Путин
Руководитель Российской Федерации обвинил страны Европейского Союза в том, что они прежде всего, по его мнению, несут ответственность за события на границах Беларуси с членами ЕС Польшей, Литвой и Латвией
С таким заявлением он выступил во время общения с пропагандистом Павелом Зарубиным ("Россия - 1"), большая часть которого была посвящена вопросу мигрантов в Беларуси, рассказывает Еспресо.TV.
В то время как Беларусь, а тем более Россия, "здесь ни при чем", подчеркнул президент страны-агрессора.
"Беларусь является первооткрывателем этих проблем или что? Нет, это причины, созданные самими странами Запада, европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все участвовали, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака, и в Афганистане двадцать лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев, Беларусь здесь ни при чем.
Читайте также: Роман Бессмертный: Путин хочет начать войну между Беларусью и Польшей. Эксклюзивное интервью Сергею Руденко
Мигранты шли по другим каналам. И то, что они пошли сейчас через Беларусь - здесь ничего удивительного нет, потому что у Беларуси, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, есть безвизовый въезд в страну из стран бегства", - изложил свое видение Путин.
А в Европе вместо этого, особенно в Германии, как отметил правитель РФ, "платят и на взрослых, и на детей, и бесплатное обучение, и как правило медицинское обслуживание бесплатное".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.1
Покупка 26.1Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 29.78Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное