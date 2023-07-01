"Европа с вами, а вы – едины с Европой": премьер Испании выступил в Верховной Раде
В субботу, 1 июля 2023 года, премьер-министр Испании Педро Санчес во время официального визита в Украину выступил на заседании Верховной Рады
Видео с фрагментом выступления премьер Испании опубликовал в твиттере.
В своей речи Санчес отметил единство Украины и Европы.
"Сегодня я здесь для того, чтобы сказать вам: Европа открыта для тех, кто делает такой выбор. Европейский Союз создавался, чтобы предотвратить новые войны. Мы решили объединиться, чтобы быть вместе во всем нашем разнообразии. И это сделало нас сильнее. Европа с вами, а вы – едины с Европой… Слава Украине", – сказал он во время выступления.
- Это уже второе выступление испанского премьера в Верховной Раде за этот год. Во время своего визита 23 февраля он поддержал инициативу Grain from Ukraine, внес вклад в размере 4,4 миллиона евро и сообщил, что Испания готова поддерживать и сопровождать Украину в процессе вступления в ЕС.
- 1 июля в Украину с официальным визитом прибыл испанский премьер Педро Санчес. Это произошло в первый день председательства Испании в Совете ЕС.
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