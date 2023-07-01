Видео с фрагментом выступления премьер Испании опубликовал в твиттере.

В своей речи Санчес отметил единство Украины и Европы.

"Сегодня я здесь для того, чтобы сказать вам: Европа открыта для тех, кто делает такой выбор. Европейский Союз создавался, чтобы предотвратить новые войны. Мы решили объединиться, чтобы быть вместе во всем нашем разнообразии. И это сделало нас сильнее. Европа с вами, а вы – едины с Европой… Слава Украине", – сказал он во время выступления.