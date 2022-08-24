"Европа празднует и скучает вместе с вами": посол ЕС в Украине поздравил украинцев с 31-й годовщиной Независимости
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас опубликовал приветствие по случаю Дня Независимости Украины и подчеркнул, что Европа продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией
Об этом сообщает посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас в твиттере.
В видеообращении сегодня, 24 августа, посол Евросоюза в Украине поздравил украинцев с 31-й годовщиной Независимости страны.
"Дорогие украинские друзья! 31-я годовщина Независимости не похожа ни на одну другую. Мы отмечаем вашу стойкость в течение полугода жестокого полномасштабного вторжения России и восемь лет агрессии. Также, как и любой день, это день скорби по погибшим в результате российских зверств" , – сказал Маасикас.
Посол отметил, что это первая годовщина Независимости в условиях, когда Украина стала кандидатом в члены ЕС.
"Европа празднует вместе с вами. И Европа скучает вместе с вами. Мы рядом. Евросоюз стоит бок о бок с Украинским государством, поддерживая и обеспечивая жизненно важные услуги граждан и реформы, которые помогут вступлению в Евросоюз", - сказал он.
Также Маасикас подчеркнул, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину по борьбе с российской агрессией при восстановлении и на пути в Европу.
"Потому что мы – одна семья. Мы разделяем те же ценности и хотим жить в демократии и процветании, а не в темноте тоталитаризма. Вместе мы Европа. Слава Украине!", - сказал посол Евросоюза в Украине.
- Каждый год 24 августа Украина отмечает свой главный государственный праздник – День Независимости. В 2022 году он пришелся на среду.
- Поисковая система Google представила новый дудл, посвященный Дню Независимости Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал поздравления по случаю Дня Независимости Украины и поблагодарил защитников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.34
Покупка 39.34Продажа 40.26
-
EUR
Покупка 39.25Продажа 40.34
- Актуальное
- Важное