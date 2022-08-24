Об этом сообщает посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас в твиттере.

В видеообращении сегодня, 24 августа, посол Евросоюза в Украине поздравил украинцев с 31-й годовщиной Независимости страны.

"Дорогие украинские друзья! 31-я годовщина Независимости не похожа ни на одну другую. Мы отмечаем вашу стойкость в течение полугода жестокого полномасштабного вторжения России и восемь лет агрессии. Также, как и любой день, это день скорби по погибшим в результате российских зверств" , – сказал Маасикас.

Посол отметил, что это первая годовщина Независимости в условиях, когда Украина стала кандидатом в члены ЕС.

"Европа празднует вместе с вами. И Европа скучает вместе с вами. Мы рядом. Евросоюз стоит бок о бок с Украинским государством, поддерживая и обеспечивая жизненно важные услуги граждан и реформы, которые помогут вступлению в Евросоюз", - сказал он.

Также Маасикас подчеркнул, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину по борьбе с российской агрессией при восстановлении и на пути в Европу.

"Потому что мы – одна семья. Мы разделяем те же ценности и хотим жить в демократии и процветании, а не в темноте тоталитаризма. Вместе мы Европа. Слава Украине!", - сказал посол Евросоюза в Украине.

Каждый год 24 августа Украина отмечает свой главный государственный праздник – День Независимости. В 2022 году он пришелся на среду.

Поисковая система Google представила новый дудл, посвященный Дню Независимости Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал поздравления по случаю Дня Независимости Украины и поблагодарил защитников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb