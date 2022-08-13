Европа последний раз закупает российскую нефть, а Азия так и не стала альтернативой, - эксперт
Внезапный ажиотаж среди покупателей российской нефти – временное дело: Европа скоро закроется, а Азия не стала альтернативой
В декабре ЕС полностью отключит поставки российской нефти, и больше не будет ее покупать, рассказал в программе "Труба" нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин, информирует телеграмм-канал "Можем объяснить".
"Да, увеличились поставки именно потому, что в экстренном порядке, на последнем дыхании, начали покупать эту нефть. Выросли поставки даже российских нефтепродуктов, в частности в такие экзотические страны как Саудовская Аравия, которая пользуется российским мазутом на электростанциях", — пояснил эксперт.
С альтернативными рынками Китая и Индии все тоже не так радостно. Поставки нефти в Индию упали, хотя со стороны России интерес был огромен: индийцы покупали нефть с большой скидкой – до $30 на баррели. Но теперь и здесь закупки снизились. Надежда на Китай тоже оказалась иллюзией.
Даже нынешние ажиотажные закупки не спасают: нефтегазовые и нефтегазовые доходы в июле упали по сравнению с прошлым годом на 22% и 29%.
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