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Европа планирует выйти из ядерного соглашения с Ираном, - СМИ

2 июля, 2023 воскресенье
20:58
Мир

Великобритания и другие европейские государства намерены нарушить ядерное соглашение с Ираном для того, чтобы сохранить санкции против Тегерана

Об этом пишет The Guardian.

Дональд Трамп вывел США из ядерного соглашения еще в 2018 году, но Германия, Франция и Великобритания остались в соглашении, хотя Иран в ответ на выход США нарушил согласованные ограничения на производство обогащенного урана.

По информации источников издания, решение стран Европы выйти из соглашения объясняется фактом того, что Иран поставляет России беспилотные аппараты для ударов по Украине, а также, возможно, готовится передать Москве баллистические ракеты.

Ядерное соглашение 2015 года включало ряд дат, когда определенные санкции против юридических лиц должны быть отменены Западом, но тогда, в 2015 году, не предполагалось, что соглашение будет столь широко нарушаться.

Соглашение ограничивало обогащение урана на 3,67%, но Иран обогащал на уровне до 60%.

Срок действия санкций ЕС истекает 18 октября в соответствии с резолюцией ООН, закрепившей ядерное соглашение 2015 года. Санкции призывали Иран не делать ничего для разработки баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

Поставки Ираном оружия в Россию

РФ продолжает активно использовать иранские дроны-камикадзе типа "Шахед" для атак территории Украины. В то же время в Иране хвастаются, что "шахеды" смогли "изменить правила игры" войны в Украине. Хамзе Галандари, глава отдела внешних связей министерства обороны Ирана, заявил, что в прошлом году оружие иранского производства было эффективным, имея в виду беспилотники-камикадзе.

Также Россия рассматривает возможность запуска производства иранских дронов в Белоруссии.

В свою очередь Соединенные Штаты Америки видят признаки углубления российско-иранского военного партнерства в попытке Москвы получить новые партии Shahed. По оценкам Америки, Россия использовала приобретенную партию из 400 дронов и стремится приобрести дополнительные беспилотники для применения в войне в Украине.

В частности, маршрут по Каспийскому морю стал чаще использоваться для перевозки беспилотников, патронов и минометных снарядов в сотрудничестве между Ираном и РФ.

Украина также обвиняет Иран в поставках вооружений россиянам. Так Владимир Зеленский обратился к иранскому народу с призывом прекратить поддержку российского террора в Украине. На что Иран в очередной раз отверг обвинения.

Уже 29 мая Верховная Рада Украины согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет. Документ предусматривает полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана и услуги, связанные с продажей, обслуживанием, производством таких товаров с резидентами страны. А также прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по резидентам Ирана по территории Украины, связанных с указанными выше операциями, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана.

А 5 июня СМИ обнародовали контракт на поставки оружия из Ирана в Россию, в том числе артиллерийские и танковые снаряды, а также ракеты разного размера. Договор на поставку боеприпасов заключен между министерством обороны Ирана и российской государственной военной экспортно-импортной компанией АО "Рособоронэкспорт".

Россия
Франция
Германия
Иран
ядерное оружие
ядерная безопасность
Дональд Трамп
США
Великобритания
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