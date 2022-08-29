Европа очень заинтересована в мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, - политолог Велизаде

Об этом в эфире Еспресо рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Он прокомментировал анонсированную встречу президента Азербайджана Алиева, премьера Армении Пашиняна и главы Евросовета Мишеля.

"Согласно информации, которая просачивается в СМИ, один из основных вопросов - это вопрос мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Принципы международного права должны лечь в основу этого соглашения. Страны должны признать территориальную целостность друг друга, не вмешиваться во внутренние дела", - сказал политолог.

По его мнению, это откроет пути как для разблокирования путей сообщения, так и демилитаризации и демаркации государственных границ.

"Также будет обсуждаться вопрос транспортного сообщения - коридор, который будет проходить по территории Армении и будет связывать западную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой и обеспечивать коммуникацию между Турцией и странами Центральной Азии по периметру Азербайджана. Это важный коридор, который интересен и для ЕС , поскольку в условиях блокирования путей из России в Европу, он очень перспективен для связи ЕС и стран Центральной Азии. Европа очень заинтересована в мирном соглашении", - отметил Велизаде.

Он считает, что там тоже будут проходить новые энергетические коридоры.

"Мирное соглашение позволяет прогнозировать эти процессы, направлять их в мирное русло, чтобы не было войн, конфликтов и препятствий для этих важных энергетических и транспортных проектов", - подытожил политолог.