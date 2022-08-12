Европа обсуждает сотрудничество со SpaceX вместо подсанкционного Роскосмоса

Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что частная американская компания стала ключевым претендентом наряду с Японией и Индией.

"Я бы сказал, что мы обсуждаем два с половиной варианта. Один - это SpaceX, это понятно. Другой, возможно, Япония. Еще вариантом может быть Индия", - сказал генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.

По его словам, переговоры остаются на исследовательской фазе.

"Мы, конечно, должны убедиться, что они подходят. Это не то, что прыгнуть в автобус. К примеру, интерфейс между спутником и ракетной установкой должен быть соответствующим", - сказал он.

SpaceX уже захватил других клиентов, разрывающих связи с космическим сектором Москвы, но европейскую миссию можно рассматривать как значительную победу для американского производителя ракет.

Ашбахер добавил, что Европа должна укреплять независимость от России во всех областях, включая космос.

14 мая Роскосмос запретил россиянам летать на кораблях SpaceX Илона Маска.

27 июля владелец Tesla и SpaceX Илон Маск иронически отреагировал на решение России выйти из Международной космической станции.

По состоянию на 10 августа SpaceX вывела на орбиту еще 52 спутника Starlink и приземлила ракету Falcon 9 на корабль в Атлантическом океане.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb