Европа обсуждает сотрудничество со SpaceX вместо подсанкционного Роскосмоса
Европейское космическое агентство приступило к предварительным обсуждениям с компанией SpaceX Илона Маска, так ищут замену для Роскосмоса, который из-за войны в Украине оказался под санкциями
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что частная американская компания стала ключевым претендентом наряду с Японией и Индией.
"Я бы сказал, что мы обсуждаем два с половиной варианта. Один - это SpaceX, это понятно. Другой, возможно, Япония. Еще вариантом может быть Индия", - сказал генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.
По его словам, переговоры остаются на исследовательской фазе.
"Мы, конечно, должны убедиться, что они подходят. Это не то, что прыгнуть в автобус. К примеру, интерфейс между спутником и ракетной установкой должен быть соответствующим", - сказал он.
SpaceX уже захватил других клиентов, разрывающих связи с космическим сектором Москвы, но европейскую миссию можно рассматривать как значительную победу для американского производителя ракет.
Ашбахер добавил, что Европа должна укреплять независимость от России во всех областях, включая космос.
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