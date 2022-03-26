Европа объединится в закупке энергии и газа, чтобы уничтожить влияние Кремля

Об этом заявил на пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Figaro , передает ʺ Еспресо ". Идентичное заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

По словам Макрона, Еврокомиссия получит возможность проводить совместные закупки газа и энергии, чтобы позволить ЕС лучше контролировать свои поставки энергии. Это будет происходить подобно тому, как в ЕС проводились совместные закупки вакцины от COVID-19. "У нас есть желание выйти из зависимости от российского ископаемого топлива. Возможность совместно определять долгосрочные контракты является лучшим инструментом для снижения цены на наш газ", - заявил Макрон.

Целью такого решения является невозможность России осуществлять свою политику, предлагая отдельным странам ЕС энергоресурсы по заниженным ценам, а требовать политических уступок. К примеру, такой контракт получила ранее Венгрия. Президент Франции объяснил это решение тем, что у ЕС возникла острая потребность в значительных изменениях в рынке энергетики.

Макрон отметил, что решение было принято после продолжительных споров, ведь оно идет в разрез с курсом Евросоюза на либерализацию газового рынка. Сама процедура закупки еще нуждается в обсуждении, но в любом случае это упростит переговоры с Россией, которая больше не сможет предлагать скидки отдельным странам-членам ЕС.

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