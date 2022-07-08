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Европа объединена как никогда, но это возможно только вместе с Украиной, - Зеленский выступил перед парламентом Словении

8 июля, 2022 пятница
18:17
Мир На фото Владимир Зеленский

Украина надеется на переговоры о членстве в ЕС, стремится получить одобрение парламента Словении

Об этом во время выступления в парламенте Словении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Немногим более двух недель назад Европейский Совет поддержал решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. И это один из тех сильных политических шагов на основе нашего нового единства, который усиливает всех нас на континенте. Я очень благодарю вас – Словению, – что вы поддержали нас, поддержали наше кандидатство… Никто сейчас не скажет, сколько времени продлится наше движение от кандидатства до полноправного членства, но все мы действительно знаем, что мечту о мирной, свободной и стабильной Европе не удастся реализовать без Украины в составе Европейского Союза. И это не просто слова, а еще один факт, который навсегда останется фактом", - сказал глава государства.

Президент Украины утверждает, что наша страна уже готова к вступлению в ЕС.

"Мы не собираемся затягивать время. Украина осознала свою силу. Вы осознали нашу силу. И это наша историческая ответственность – всех лидеров, работающих сегодня в Европе, – обеспечить максимальную интеграцию Украины в Евросоюз. Мы должны стать полноправным членом ЕС и благодаря тому, что разделяем общие ценности и ради полной реализации потенциала нашего сотрудничества во многих отраслях", - заявил Зеленский.

Война с Россией в Украине доказала, что европейские ценности важны для нашей страны.

"С 24 февраля Европа сосредоточилась именно на том, что имеет ценность, и это дало за несколько месяцев прогресс, которого не было десятки лет. Европа объединена как никогда. Европа субъектна как никогда. Европу ждет будущее, которое даст стабильность, как никогда раньше. Но все это возможно только вместе с Украиной. И я верю, что когда придет время словенского председательства в Европейском Союзе, мы обеспечим выход на еще один фундаментальный уровень в наших отношениях – на уровень положительного результата в переговорах по членству Украины в ЕС", - добавил президент.

  • 11 июня Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но отметила, что при этом выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства. А 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".
  • 20 июня глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".
  • 22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулеби, что надеется на положительное решение по кандидатству Украины в ЕС.
  • 23 июня, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, глава Евросовета Шарль Мишель назвал ожидаемое решение "геополитическим выбором" и выразил уверенность в том, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС.
  • 23 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты сегодня и завтра, "безотлагательно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.
  • Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавший 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове

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ЕС
Словения
война с Россией
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