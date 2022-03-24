Европа не позволит Путину потребовать плату за газ в рублях, - дер Ляйен
Такие требования России будут восприниматься как попытка обойти введенные санкции
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, - информирует Еспресо.TV.
"Такое решение стало бы односторонним, что является нарушением условий Соглашения. Это фактически попытка обойти санкции. Мы не для того вводили санкции, чтобы их обходили", – отметила она.
По ее словам, Россия больше не будет шантажировать Европу посредством своих энергоресурсов.
- Путин дал поручение получать за поставленный в Европу газ не доллары, а рубли.
- Инфляция 18% и доллар по 135 рублей, – Fitch спрогнозировал уровень падения экономики России в этом году.
- Если Газпром будет продавать весь свой газ в Европу только за рубли, то их пошлют туда, куда мы посылаем российский военный корабль, – Железняк.
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