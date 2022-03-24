Европа не позволит Путину потребовать плату за газ в рублях, - дер Ляйен

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, - информирует Еспресо.TV.

"Такое решение стало бы односторонним, что является нарушением условий Соглашения. Это фактически попытка обойти санкции. Мы не для того вводили санкции, чтобы их обходили", – отметила она.



По ее словам, Россия больше не будет шантажировать Европу посредством своих энергоресурсов.