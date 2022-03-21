Европа не может "завтра" отказаться от газа из РФ, - премьер Нидерландов
Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что европейским странам следует искать альтернативы энергоресурсам из РФ
Об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет ЕН .
"Слишком многие нефтеперерабатывающие заводы в восточной и западной частях Европы все еще полностью зависимы от российской нефти, а с газом ситуация еще сложнее", - отметил Рютте.
Он добавил, что Европе нужно избавляться от этой зависимости.
"Это нужно делать максимально быстро, но сделать это завтра мы не можем", - отметил премьер.
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