Европа не может "завтра" отказаться от газа из РФ, - премьер Нидерландов

Об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет ЕН .



"Слишком многие нефтеперерабатывающие заводы в восточной и западной частях Европы все еще полностью зависимы от российской нефти, а с газом ситуация еще сложнее", - отметил Рютте.



Он добавил, что Европе нужно избавляться от этой зависимости.



"Это нужно делать максимально быстро, но сделать это завтра мы не можем", - отметил премьер.

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