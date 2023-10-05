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"Европа не может заменить США": Боррель призвал изменить решение о поддержке Украины

5 октября, 2023 четверг
14:58
Мир

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал США изменить решение о поддержке Украины, поскольку помощь ЕС не сможет заменить американскую

Об этом пишет " Европейская правда ".

Боррель назвал решение США не включать поддержку Украины в соглашение о временном финансировании плохой новостью и призвал страну пересмотреть этот вопрос.

"Украина нуждается в поддержке ЕС, и мы уверены, что будем иметь ее, и мы повысим ее, но также Украина нуждается и в помощи США. Я надеюсь, украинцы надеются, и я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину", – сказал он.

Боррель считает, что европейская помощь "не может заменить США", однако ЕС и дальше будет расширять свою поддержку.

"Европа увеличивает свою поддержку. На столе – предложение на 50 млрд евро с гражданской и экономической стороны и на 20 млрд евро – с военной стороны", – сказал он.

Голосование за временный бюджет и отставка Маккарти

1 октября Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства на 45 суток, одобренный Сенатом и Палатой представителей. Перед этим глава Белого дома выступил с заявлением о том, что в соглашении нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.

3 октября Палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти по обвинению однопартийцев по Республиканским партиям, что он пошел на компромисс с демократами, обеспечил принятие 45-дневного бюджета и заключил "тайное соглашение" с Джо Байденом.

ЕС
США
Жозеп Боррель
помощь Украине
допомога США Україні
Мир про Украину
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