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Европа не готова вводить газовое эмбарго, – Климпуш-Цинцадзе

25 мая, 2022 среда
12:08
Новости Иванна Климпуш-Цинцадзе

Ситуация с отказом Евросоюза от российских энергоносителей сложна. Особенно с газовым эмбарго – европейские страны пока к нему совсем не готовы

Об этом в комментарии Еспресо из Всемирного экономического форума в Давосе рассказала народная депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Страны не готовы вводить газовое эмбарго, поскольку они не видят, как они могут обеспечить себя другими путями и источниками для поступления газа на европейский континент.

Что касается нефти, то, как я понимаю, этот шестой пакет санкций воздерживается от окончательного утверждения исключительно из-за позиции Венгрии. Все остальные страны уже согласовали пакет тем или иным способом. Теперь есть общее желание добиться того, чтобы этот пакет был как можно скорее утвержден", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Депутат считает, что Украина должна активно доносить свою позицию партнерам, ведь если на Западе "устанут от войны" – это будет иметь для нашей страны негативные последствия.

"Такие настроения, если получат широкую поддержку, могут и будут вредить Украине. Но как раз присутствие в Давосе великой украинской делегации, присутствие многих друзей Украины, понимающих все эти процессы, позволяет определенным образом нивелировать эти настроения".

Мы настаиваем на том, что Запад не имеет права уставать от войны. Ибо задача победить в этой войне является нашей общей задачей. Безусловно такие, уставшие голоса есть. Но есть возможность нивелировать такие голоса, возможность аргументировать, объяснять, дискутировать. Потому что с нашими аргументами очень тяжело бороться – они слишком болезненны», – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

  • Болгария предлагает странам ЕС обнародовать свои контракты с Газпромом и выработать единый подход к энергетическому сотрудничеству с Россией.
  • Франция настаивает на быстром принятии шестого пакета санкций, несмотря на позицию Венгрии.
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Евросоюз
война с Россией
Климпуш-Цинцадзе
Экономика
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