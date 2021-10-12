"Европа начнет разрушаться": в Еврокомиссии заявили, что ЕС должна обжаловать решение КС Польши о приоритете национального права над европейским
Евросоюз начнет разрушаться, если не обжалует постановление Конституционного суда Польши о приоритете национального законодательства над правом союза
Об этом заявила вицепрезидент Еврокомиссии Вера Юрова, передает Reuters .
"Если мы не будем придерживаться принципа, согласно которому равные правила придерживаются все равно везде в ЕС, вся Европа начнет разрушаться", - сказалв она.
Юрова подчеркнула, что из-за угрозы развала ЕС необходимо отреагировать на решение польского КС.
- Конституционный суд Польши вынес решение, что ряд законов и постановлений ЕС противоречат Основному закону страны.
- В ЕС заявили, что постановление Конституционного суда Польши, которое определило приоритет национального права перед правом ЕС, повышает вероятность выхода страны из Евросоюза .
- В Польше прошли протесты из-за решения КС.
- В правительстве Польши прокомментировали протесты за сохранение страны в ЕС, назвав информацию о возможном выходе из союза "фейком" .
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