"Европа начнет разрушаться": в Еврокомиссии заявили, что ЕС должна обжаловать решение КС Польши о приоритете национального права над европейским

Об этом заявила вицепрезидент Еврокомиссии Вера Юрова, передает Reuters .

"Если мы не будем придерживаться принципа, согласно которому равные правила придерживаются все равно везде в ЕС, вся Европа начнет разрушаться", - сказалв она.



Юрова подчеркнула, что из-за угрозы развала ЕС необходимо отреагировать на решение польского КС.

Конституционный суд Польши вынес решение, что ряд законов и постановлений ЕС противоречат Основному закону страны.

В ЕС заявили, что постановление Конституционного суда Польши, которое определило приоритет национального права перед правом ЕС, повышает вероятность выхода страны из Евросоюза .

В Польше прошли протесты из-за решения КС.

В правительстве Польши прокомментировали протесты за сохранение страны в ЕС, назвав информацию о возможном выходе из союза "фейком" .