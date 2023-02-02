Речь идет о переформатировании не только структур безопасности или международных институций типа ООН, а о формировании новых альянсов и заключении новых соглашений, которые будут базироваться на совершенно неожиданных, при этом очень рациональных и взвешенных принципах.

Мы часто сетуем на то, что "Европа нас не слышит", что "в Брюсселе руководствуются, прежде всего, меркантильными принципами", но эти наши заклинания действительно лишены смысла.

В первую очередь: почему "Европа нас не слышит"? Потому что она реально не слышит себя.

Мы часто сетуем на то, что "Европа нас не слышит", что "в Брюсселе руководствуются, прежде всего, меркантильными принципами", но эти наши заклинания действительно лишены смысла. В первую очередь: почему "Европа нас не слышит"? Потому что она реально не слышит себя.

Вот, например, заявления лишь нескольких последних дней. Австрия и Венгрия договорились, что они не будут снабжать оружием для ВСУ. С Будапештом, кажется, все понятно, но и с Веной – тоже. Австрияки тщательно блюдут на свой кажущийся "нейтралитет", несмотря на то, что самая фанатичная Швейцария отбросила в сторону этот свой "фирменный" стиль поведения. Однако… Сегодня из Австрии выгнали четырех российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. И это – не первый случай, учитывая, что менее года назад СМИ вообще называли Вену штаб-квартирой московских спецслужб.

Читайте также: Новая Австро-Венгрия против Украины?

Вчера министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выступил с радикальным заявлением, что в столицах стран-участниц Евросоюза российские посольства вообще не нужны. Я не знаю, как будут расценивать этот беспрецедентный случай "канселлинга" в дипломатических ведомствах Унии. Убежден, что Польша, Чехия и, возможно, Румыния могли бы поддержать эту идею.

То есть речь идет о восточном фланге Европы, получившем право на членство в ЕС с развалом "социалистического лагеря", тех, у кого на уровне генетической памяти встроены вполне оправданные предостережения и предубеждения относительно России. Несмотря на финансовую помощь Брюсселя, тут не слишком толеруют тамошнюю бюрократию, и по вопросам безопасности – предпочитают ориентироваться на США и Великобританию. Чего не скажешь о еще недавних "столпах" Евросоюза – Германии и Франции. Да, и Париж, и Берлин, безусловно, изрядно приобщились к поддержке Киева. Но старые стереотипы "русофильства", базирующегося, прежде всего на экономических гешефтах, до сих пор способны плодить хаос в решениях и осторожность в заявлениях. Конечно, немцы, что французы весьма ревниво относятся к усилению американских или британских влияний, рассматривая их, между прочим, не только с бизнесовой, но и с чисто амбициозной точки зрения.

Читайте также: "Мир без России" из смелой мечты превращается в обыденность

"Если Америка и Россия не придут к согласию, а этого не видно, война не прекратится. Почему-то я надеюсь, что идут какие-то переговоры, или мы потихоньку будем двигаться к третьей мировой войне, которая, кое-кто считает, уже началась, но я немного сдержан. Что касается танков, то и российские, и американские горят одинаково"

Есть еще "мягкое подбрюшье" Европы – традиционно непрогнозируемые Балканы. Непрогнозируемые хотя бы из-за неожиданного скандального заявления хорватского президента Зорана Милановича, что Крым никогда не будет украинским". Этому предшествовала еще одна филиппика политика из Загреба, где он неожиданно осудил решение Берлина о передаче Украине танков. Учитывая, что немцы существенно помогли экономическому развитию Хорватии, что именно немецкие инвестиции способствуют успешности этой страны, — заявление, мягко говоря, экстравагантное, но в нем можно увидеть очень неожиданный аспект: "Если Америка и Россия не придут к согласию, а этого не видно, война не прекратится. Почему-то я надеюсь, что идут какие-то переговоры, или мы потихоньку будем двигаться к третьей мировой войне, которая, кое-кто считает, уже началась, но я немного сдержан. Что касается танков, то и российские, и американские горят одинаково". То есть видим некую роковую "европейскую обреченность", мол, это не наша война – пусть Вашингтон с Москвой решают наши дела.

Читайте также: Россияне цинично используют западный тренд постмодернизма

Сербский лидер, традиционно пророссийски ориентированный Александер Вучич, не менее неожиданно признал рациональность ЕС в плане по Косово. Изменение его риторики вызвано необходимостью отреагировать на ультимативные заявления и Брюсселя, и Вашингтона. Вучич, оказывается, разочаровался в московской поддержке и избрал вполне рациональный путь в ЕС, а со временем и в НАТО.

Статус "новобранца" не помешает Украине стать консолидационным сердечником будущего блока Межморья, который, к слову, станет не только восточным форпостом НАТО, но и "витриной" демократии для того, что останется от путинской империи

Но вернусь к тому, с чего начал: к прогнозу будущей европейской шахматной доски после российско-украинской войны. Мне хотелось бы верить, что, несмотря на "танцы" Брюсселя и неуклюжесть Киева в выполнении его требований, Украина все-таки присоединится к Евроунии. И статус "новобранца" не помешает ей стать консолидационным сердечником будущего блока Междуморья, который, к слову, станет не только восточным форпостом НАТО, но и "витриной" демократии для того, что останется от путинской империи.

Украинское лидерство вызревает в битвах. И не только реальных – с россиянами. Эти баталии ведутся и в офисах европейских столиц, и за океаном. Поэтому не спрашивайте о "безразличной Европе". Дайте ей шанс немного разобраться с собой…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.