Европа на 90% сократила импорт российской нефти, чем лишила РФ сверхдоходов, – Маасикас
Европа к концу 2022 года на 90% сократила поставки российской нефти, а следовательно, лишила страну-агрессорку сверхдоходов
Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью Укринформу .
По словам еврочиновника, это одна из основных санкций, ослабляющая РФ.
"Мы радикально уменьшили энергетическую зависимость от России, ведь одной из главных санкций ЕС стало прекращение 90% поставок российской нефти в Европу до конца 2022 года, а затем и лишение Москвы соответствующих доходов", - сказал он.
Маасикас отметил, что Россия может продавать свою нефть на другие рынки, но доходы от таких продаж ограничены тем фактом, что она вынуждена делать это со значительной скидкой на каждый баррель – "российская нефть продается по цене примерно на 30 долларов ниже, чем в среднем мире".
- 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти морским путем в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 41.65Продажа 42.75
- Актуальное
- Важное