Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью Укринформу .

По словам еврочиновника, это одна из основных санкций, ослабляющая РФ.

"Мы радикально уменьшили энергетическую зависимость от России, ведь одной из главных санкций ЕС стало прекращение 90% поставок российской нефти в Европу до конца 2022 года, а затем и лишение Москвы соответствующих доходов", - сказал он.

Маасикас отметил, что Россия может продавать свою нефть на другие рынки, но доходы от таких продаж ограничены тем фактом, что она вынуждена делать это со значительной скидкой на каждый баррель – "российская нефть продается по цене примерно на 30 долларов ниже, чем в среднем мире".

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти морским путем в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.