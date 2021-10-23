Европа может согласиться на запуск "Северного потока-2" без сертификации, - Зеркаль

Об этом она заявила в интервью Радио Свобода .

По мнению Зеркаль, существует риск, что Европа может согласиться на запуск "Северного потока-2" без сертификации.

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет. В конце следующей недели будет встреча на уровне G20. И также будет обсуждаться, как будут страны преодолевать этот энергетический вызов", - сказала Зеркаль .

Она добавила, что Россия всегда пользуется кризисными ситуациями.

"И этот рerfect storm, который сейчас мы видим, использован Путиным очень хорошо. За первое полугодие этого года Газпром заработал более 10 млрд. Это только за первое полугодие. А за второе полугодие - я думаю, что это вообще какие-то цифры, какие мы себе еще не представляем", - отметила Зеркаль.