Об этом он сказал в обращении к участникам Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.

Зеленский предложил инвесторам рассмотреть два плана сотрудничества с Украиной – краткосрочный и долгосрочный.

Первым инструментом краткосрочной перспективы он назвал UNITED24 – специальную фандрейзинговую платформу, с помощью которой аккумулируют средства для восстановления жизни в Украине после боевых действий: разминирование, покупка оборудования для больниц, гуманитарная поддержка и т.д.

"Второй инструмент – это военные облигации Украины. Даже сейчас, во время полномасштабной войны, мы демонстрируем абсолютно добросовестное обслуживание нашего долга. Итак, военные бонды – это инструмент для вас, чтобы и поддержать нас в борьбе за свободу и заработать. Заработать вам", – добавил президент Украины.

Упоминая о возможностях долгосрочного сотрудничества Зеленский назвал пять основных: "Европа, IT, агро, "зеленая" энергетика, локализация производства".

В частности, он подчеркнул, что Украина имеет беспошлинный доступ ко всему рынку ЕС и работает над тем, чтобы иметь такой же доступ к рынкам государств Большой семерки. Кроме того, напомнил, что украинские специалисты являются одними из лучших в Европе, а уровень цифровизации в стране дает простоту и прозрачность "любым отношениям между человеком и государством, между компанией и государством".

Говоря об IT-секторе, Зеленский отметил, что в Украине он пользуется благоприятным специальным законодательным режимом "Дия Сити", и предложил переносить штаб-квартиры IT-компаний в Украину, создавать здесь центры совместного обслуживания и R&D-центры.

Относительно отечественного аграрного сектора Зеленский подчеркнул, что он имеет глобальное значение и является ключевым для рынков десятков стран. Следовательно, предложил инвесторам развивать переработку в Украине.

Президент Украины упомянул об индустриальных парках, которые действуют в Украине, дают "особые возможности для размещения любых производственных предприятий" и имеют потенциал в разных отраслях – от аэрокосмической до деревообработки.

Относительно природных ресурсов Украины (от природного газа до литиевых руд) и "зеленой" энергетики Зеленский отметил, что это "гарантия будущей энергетической безопасности Европы, когда мы заменим Россию с ее грязным ископаемым топливом".

В то же время, президент Украины отметил, что вкладывать в Украину стоит араз, не дожидаясь, пока завершится война.

"Мы победим в этой войне. И, сотрудничая с вами, – скорее. Политическая история всегда идет рядом с экономической историей, и когда возможный успех – он бывает только общий – и на государственном уровне, и на бизнесовом уровне. Мы предлагаем вам именно такой успех", – добавил он.

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