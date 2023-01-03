The New York Times:

Американские журналисты New York Times акцентировали внимание на заявлении пресс-секретаря ВВС Украины о том, что украинская ПВО сбила все беспилотники, которые Россия запустила в течение Нового года. Это свидетельствует о растущей способности страны противостоять попыткам Москвы вывести из строя ее энергетическую инфраструктуру. "Таких результатов еще не было", - заявил спикер Юрий Игнат в эфире украинского телевидения, имея в виду ночь с 31 декабря на 1 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные начали новый год, оказывая жесткое сопротивление беспилотным атакам сверху. В октябре, примерно через месяц после того, как Россия начала использовать иранские беспилотники, советник министра обороны Украины заявил, что они сбили более 70 процентов беспилотников. С наступлением зимы боевые действия на земле в Украине превратились в войну на истощение, и центр внимания сместился на борьбу в воздухе над столицей Украины Киевом и другими крупными городами.

Также в New York Times посвятили статью смертельному удару по россиянам в Украине, разоблачающему военные просчеты Москвы. Речь идет об ударе по Макеевке – одна из самых смертоносных атак на российские войска, во время которой украинцы использовали ракеты американского производства, чтобы убить десятки, а возможно, и сотни военных. Это побудило возмущенных российских солдат обвинить свою армию в некомпетентности.

Американские журналисты написали репортаж о работе пожарных в Бахмуте , где осталось только пятеро работников ГСЧС, но каждые два дня у них есть ротация с другими спасателями. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям являются последней линией обороны, отмечают в New York Times. По меньшей мере 90% из 73 000 жителей Бахмута бежали из-за усиления обстрелов, что привели к большому количеству жертв с обеих сторон. С таким небольшим количеством персонала пожарным приходится решать, на что реагировать, особенно когда огонь бушует, поскольку они могут только сдержать пламя и предотвратить распространение. Но самые сложные ситуации, когда приходится рыться под завалами в поисках пропавших без вести после удара.

The Washington Post:

Американские журналисты издания The Washington Post написали обширную статью о том, что Европа готовится принять больше украинцев при меньшей поддержке в 2023 году. В Польше и всей Европе расходы на энергию и жилье резко возросли, а некоторые правительства готовы сократить финансирование, поскольку война не останавливается, а продолжается. Это вынудило гуманитарные группы и волонтеров бороться со сложными вопросами поддержки помощи украинским беженцам в следующем году. По данным ООН, около трети украинцев были вынуждены покинуть свои дома после вторжения России в феврале. В Европе было зарегистрировано почти 8 миллионов беженцев, что, по словам ООН, стало самым быстро растущим кризисом перемещения со времен Второй мировой войны. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,8 млн беженцев зарегистрировались для получения льгот.

CNN:

Журналисты издания CNN процитировали слова министра иностранных дел Украины о том, что спорт не может быть вне политики после российского удара по спортивной арене. На следующий день после вероятного российского удара, разрушившего ледовую арену на Востоке Украины, министр иностранных дел Украины подверг критике аргумент о том, что спорт должен быть "вне политики". Здесь тренировались дети и взрослые. Это была не просто спортивная постройка, а одна из ключевых арен для развития украинского спорта и крупнейшая школа хоккея и фигурного катания в Украине. Единственные удары, которые здесь были, это хоккейные буллиты, – сказал Кулеба. Офис президента Украины в прошлом месяце подверг критике ФИФА за отказ показать видеообращение президента Владимира Зеленского на стадионе в Катаре перед финалом чемпионата мира по футболу.

Также в CNN обратили внимание на заявление президента Франции Макрона о том, что Украина "как никогда нуждается в нашей поддержке" , которое он сделал, принимая в Париже премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

The Guardian:

Британские журналисты The Guardian написали большой репортаж о том, как сумчане защищали свой город от российских войск. 24 февраля, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, в городе Сумы было всего несколько десятков украинских профессиональных военных, и у них не было командного центра. В тот вечер этим примерно 50 десантникам было приказано покинуть город – примерно в 30 км от российской границы – в другой район. Большинство полицейских уже сбежали, а также значительная часть руководства города. Жители Сум были взволнованны и шокированы, поэтому самостоятельно начали защищать город, поскольку российские войска двинулись на них. Сумская самооборона, которая в основном сформировалась в первый день вторжения, несмотря на окружение смогла удержать город почти шесть недель. После 6 апреля российские войска были вытеснены из Сумской области, и большинство самообороновцев тогда пошли в армию, где они сейчас служат.

BBC:

Журналисты BBC написали аналитическую статью о том, что война делает беднее не только обычных украинцев, но и самых богатых людей страны, и как это влияет на политику. Десятилетиями богатые бизнесмены Украины обладали огромной экономической и политической властью в своей стране. Однако после российского вторжения олигархи Украины лишились миллиардов доходов. Через широкую сеть союзников и лояльных депутатов украинские олигархи неоднократно влияли на принятие законов в пользу своих собственных бизнес-империй. Сейчас это изменилось, но пришел ли правлению украинских олигархов конец? – провокативно спрашивают журналисты BBC.

Также в BBC акцентировали внимание на заявлении Владимира Зеленского о том, что Россия планирует "истощать" Украину длительными атаками . Президент Украины говорит, что Россия планирует длительную кампанию атак беспилотников, чтобы деморализовать Украину. Владимир Зеленский заявил, что получил отчеты разведки о том, что Москва будет совершать атаки с помощью беспилотников иранского производства Shahed. Корреспонденты говорят, что, кроме нагрузки на украинскую армию, которая должна отслеживать и перехватывать беспилотники, есть также изнурительное воздействие на гражданское население, живущее в условиях неопределенности, страха и расстройства, вызванных атаками по всей стране.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты Gazeta Wyborcza написали статью о том, как в Польше некоторые группы спекулируют на теме "Волынской резни" , которая состоялась еще во время Второй мировой и сильно рассорила украинцев и поляков. Апеллировать и обвинять нынешних волынских украинцев перед лицом Бучи, Ирпеня, Мариуполя и других мест российских преступлений и невероятной самоотверженности украинцев в защите Родины и Европы является чистой жестокостью, отсутствием элементарной эмпатии и манипуляцией ради конкретной цели, - пишут польские журналисты.

Также в Gazeta Wyborcza написала о "национал-большевистском" активисте из Глогува, которого прокуратура обвинила в восхвалении вооруженной агрессии России против Украины . В своем профиле в Facebook он называет это "военной акцией", которой "прогрессивные силы мира выражают свою решительную поддержку". Обвинительный акт по этому делу Глоговская районная прокуратура направила в суд еще в декабре. Публичное восхваление захватнической войны карается лишением свободы сроком до пяти лет.

Polskie Radio 24:

Журналисты Polskie Radio 24 написали интервью с почетным послом Одессы в Польше Борисом Тинько, который рассказал о настроениях в городе. Он сказал, что украинцы стараются помогать друг другу . "Это очень похоже на начало пандемии в Польше, когда молодые люди разносили еду пожилым людям. Это очень похоже, но сейчас мы имеем дело с войной", - подчеркнул он и добавил, что Одесса полностью изменила лицо.

Также в Polskie Radio 24 акцентировали внимание на том, что российские войска применяют принцип коллективной ответственности к жителям оккупированных территорий на Востоке Украины. Примером могут служить репрессии в Половинкино, где по подозрению в сотрудничестве с украинской армией были задержаны и депортированы 30 мирных жителей.

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