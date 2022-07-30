Европа готова противостоять российскому энергетическому шантажу, - дипломат Мэтью Брайза
Дипломат, экс-советник Госсекретаря США, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете Нацбезопасности США Мэтью Брайза считает, что назревает противостояние между Европой и Россией
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россия угрожает полностью прекратить поставки газа ЕС. Зима будет довольно некомфортной для европейцев, но некомфортно будет некоторым крупным предприятиям, а не домам. Это будут холодные времена для Европы. Согласно опросам общественного мнения в Германии, немцы готовы на понижение температуры в домах, готовы и на определенное замедление экономического роста", – подчеркнул Брайза.
Дипломат также добавил, что настоящим вызовом станет изменение мнения европейцев в разгар зимы, если будет очень холодно, а дискомфорт превысит готовность противостоять РФ.
"Европа демонстрирует готовность противостоять российскому энергетическому шантажу, в случае которого России будет нанесен сокрушительный экономический удар. Кремль не будет в состоянии продолжать финансировать военные действия против Украины весной. Европейцы понимают, что Россию нужно остановить на поле боя", - заметил Брайза.
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