Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия угрожает полностью прекратить поставки газа ЕС. Зима будет довольно некомфортной для европейцев, но некомфортно будет некоторым крупным предприятиям, а не домам. Это будут холодные времена для Европы. Согласно опросам общественного мнения в Германии, немцы готовы на понижение температуры в домах, готовы и на определенное замедление экономического роста", – подчеркнул Брайза.

Дипломат также добавил, что настоящим вызовом станет изменение мнения европейцев в разгар зимы, если будет очень холодно, а дискомфорт превысит готовность противостоять РФ.

"Европа демонстрирует готовность противостоять российскому энергетическому шантажу, в случае которого России будет нанесен сокрушительный экономический удар. Кремль не будет в состоянии продолжать финансировать военные действия против Украины весной. Европейцы понимают, что Россию нужно остановить на поле боя", - заметил Брайза.

Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана это делать по контрактам

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что в ответ на насмешки российских чиновников и энергетический шантаж РФ ЕС должен полностью избавиться от зависимости от российского газа.

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