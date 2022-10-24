Европа готова перезимовать без российского газа – еврокомиссар по энергетике
Даже если Россия полностью прекратит поставки газа, Европейский союз готов к предстоящей зиме
Об этом отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает сайт Delfi.
"У нас есть кризисные сценарии и механизмы солидарности с государствами-членами для оказания помощи нуждающимся регионам. Наши подземные хранилища газа будут заполнены заблаговременно, что гарантирует дополнительную безопасность", - отметила Симсон.
Она подчеркнула, что предыдущие меры еврокомиссии, касающиеся энергетического сектора. Они помогли снизить цену на энергоносители по сравнению с рекордными августовскими показателями. Для этого страны-члены ЕС снизили на 15% потребление газа, а также провели успешные переговоры по поставкам газа с Норвегией, Алжиром и Азербайджаном.
"Дополнительные поставки из этих стран успешно помогают нам снизить зависимость от российского газа. Доля импортируемого в Европу российским трубопроводом газа снизилась с 41% до 9%", - подчеркнула Кадри Симсон.
Она также подчеркнула, что еврокомиссия подготовила перечень новых мер, которые будут предприниматься для борьбы с высокими ценами на энергоносители. Если страны с ними согласятся, эти мероприятия будут немедленно реализованы по ускоренной процедуре. В частности, речь идет о централизованном ограничении цены на газ.
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