Европа готова перезимовать без российского газа – еврокомиссар по энергетике

Об этом отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает сайт Delfi.

"У нас есть кризисные сценарии и механизмы солидарности с государствами-членами для оказания помощи нуждающимся регионам. Наши подземные хранилища газа будут заполнены заблаговременно, что гарантирует дополнительную безопасность", - отметила Симсон.

Она подчеркнула, что предыдущие меры еврокомиссии, касающиеся энергетического сектора. Они помогли снизить цену на энергоносители по сравнению с рекордными августовскими показателями. Для этого страны-члены ЕС снизили на 15% потребление газа, а также провели успешные переговоры по поставкам газа с Норвегией, Алжиром и Азербайджаном.

"Дополнительные поставки из этих стран успешно помогают нам снизить зависимость от российского газа. Доля импортируемого в Европу российским трубопроводом газа снизилась с 41% до 9%", - подчеркнула Кадри Симсон.

Она также подчеркнула, что еврокомиссия подготовила перечень новых мер, которые будут предприниматься для борьбы с высокими ценами на энергоносители. Если страны с ними согласятся, эти мероприятия будут немедленно реализованы по ускоренной процедуре. В частности, речь идет о централизованном ограничении цены на газ.

Напомним, как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, в украинских хранилищах достаточно газа для отопительного сезона.

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