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Европа готова к внезапному отключению стран Балтии от российской электросети, - Reuters

1 июля, 2022 пятница
15:47
Мир

Европейские сетевые операторы готовы реализовать долгосрочный план по включению стран Балтии, которые питаются от российской электросети, в систему ЕС, если РФ отключит их

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что страны Балтии давно планируют стать к 2025 году частью европейской децентрализованной сети электросетей, известной как ENTSO-E.

При необходимости этот план может быть реализован немедленно в соответствии с планами действий для чрезвычайных ситуаций, составленными ENTSO-E для таких случаев.

Известно, что и российская, и континентально-европейская системы работают на частоте 50 герц, но в то время как российская система управляется из Москвы, сети континентальной Европы децентрализованы, а это значит, что каждый национальный сетевой оператор отвечает за поддержание стабильности своей системы.

Однако в экстренной ситуации помочь могут участники европейской системы.

В идеале страны Балтии должны отключиться от российской сети только в 2025 году после завершения инвестиций, обеспеченных 1,6 млрд евро из финансирования ЕС для модернизации их инфраструктуры.

Источники издания говорят, однако, что страны Балтии уже могут справиться при необходимости. По словам одного из них, сети будут работать стабильно, но отсутствие модернизации инфраструктуры может означать более высокие цены на электроэнергию.

  • 30 июня Украина начала экспорт электроэнергии в ЕС. Мощность торговли после начального этапа планируется постепенно увеличивать на основе соображений стабильности и безопасности энергосистемы.

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