Об этом в эфире Еспресо сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Если мы говорим о стратегии трансформации в результате новых вызовов, то это действия США по усилению уровня обороны в Европе за счет собственных возможностей, активное взаимодействие США и стран Европы по возобновлению производства вооружений. Все это влияет на усиление НАТО", - отметил он.

Згурец подчеркнул, что во всех документах НАТО и планах США помощь Украине не исчезает.

"Заявления Шольца относительно предоставления современной техники Украине - боеприпасов, противобатарейных радаров, гаубиц, систем ПВО означают, что в Германии динамика отношения к предоставлению оружия Украине изменилась. Европейские страны слишком долго были в летаргическом сне, когда они не думали, что война в Европе возможна "Факт этого самоуспокоения повлиял на состояние их армий и оборонных мощностей. Сейчас ситуация меняется и это создает совместное единство в противодействии РФ", - подытожил эксперт.