Европа должна принять беглецов из России, – президент Европейского Совета Шарль Мишель
Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Европа должна позволить гражданам России бежать из страны, раскритиковав "ядовитую ложь" России в обращении к Генеральной Ассамблее ООН
Об этом Шарль Мишель рассказал изданию Politico.
"Это неправда. Кремль пытается, я надеюсь напрасно, мобилизовать весь мир против любого воображаемого врага. Абсолютно никто не угрожал, не нападал и не вторгался в Россию. Абсолютно никто в Европе не хотел конфликта с Россией. Какой интерес у нас будет под угрозой безопасности и процветанию каждого?" - сказал он.
По его словам, ЕС должен продемонстрировать "открытость к тем, кто не хочет быть орудием Кремля", имея в виду бегущих из России гражданских лиц, которые боятся быть призванными на военную службу.
"В принципе, я считаю, что Европейский Союз должен принять тех людей, которые находятся в опасности из-за своих политических взглядов", - добавил президент Европейского Совета.
- 24 сентября президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал приостановить членство России в Совбезе Организации Объединенных Наций, лишить ее права вето, а заодно и реформировать ООН.
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