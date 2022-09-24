Об этом Шарль Мишель рассказал изданию Politico.

"Это неправда. Кремль пытается, я надеюсь напрасно, мобилизовать весь мир против любого воображаемого врага. Абсолютно никто не угрожал, не нападал и не вторгался в Россию. Абсолютно никто в Европе не хотел конфликта с Россией. Какой интерес у нас будет под угрозой безопасности и процветанию каждого?" - сказал он.

По его словам, ЕС должен продемонстрировать "открытость к тем, кто не хочет быть орудием Кремля", имея в виду бегущих из России гражданских лиц, которые боятся быть призванными на военную службу.

"В принципе, я считаю, что Европейский Союз должен принять тех людей, которые находятся в опасности из-за своих политических взглядов", - добавил президент Европейского Совета.

24 сентября президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал приостановить членство России в Совбезе Организации Объединенных Наций, лишить ее права вето, а заодно и реформировать ООН.