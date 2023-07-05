Европа должна отреагировать на новые экспортные ограничения Китая, - МИД Нидерландов
Европейский Союз должен отреагировать на новые правила, введенные Китаем, требующие лицензии на экспорт некоторых металлов, широко используемых в производстве полупроводников.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что решение Китая по галлию и германию является ответом на недавние экспортные ограничения, введенные против него США и их союзниками, направленные на замедление его технологического и военного прогресса.
"В какой степени это будет иметь последствия для европейской и нидерландской экономики, будет зависеть от того, как это осуществит Китай. Учитывая полномочия, которые Европейский Союз имеет в торговой политике, прежде всего, ЕС должен обратиться в Китай относительно этих мер", - говорится в заявлении МИД Нидерландов. .
- 4 июля стало известно, что Китай будет контролировать экспорт некоторых металлов, широко используемых в полупроводниковой промышленности для производства микросхем.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.72
Покупка 36.72Продажа 37.43
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.18
- Актуальное
- Важное