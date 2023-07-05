Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что решение Китая по галлию и германию является ответом на недавние экспортные ограничения, введенные против него США и их союзниками, направленные на замедление его технологического и военного прогресса.

"В какой степени это будет иметь последствия для европейской и нидерландской экономики, будет зависеть от того, как это осуществит Китай. Учитывая полномочия, которые Европейский Союз имеет в торговой политике, прежде всего, ЕС должен обратиться в Китай относительно этих мер", - говорится в заявлении МИД Нидерландов. .