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Европа должна отреагировать на новые экспортные ограничения Китая, - МИД Нидерландов

5 июля, 2023 среда
07:27
Мир

Европейский Союз должен отреагировать на новые правила, введенные Китаем, требующие лицензии на экспорт некоторых металлов, широко используемых в производстве полупроводников.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что решение Китая по галлию и германию является ответом на недавние экспортные ограничения, введенные против него США и их союзниками, направленные на замедление его технологического и военного прогресса.

"В какой степени это будет иметь последствия для европейской и нидерландской экономики, будет зависеть от того, как это осуществит Китай. Учитывая полномочия, которые Европейский Союз имеет в торговой политике, прежде всего, ЕС должен обратиться в Китай относительно этих мер", - говорится в заявлении МИД Нидерландов. .

  • 4 июля стало известно, что Китай будет контролировать экспорт некоторых металлов, широко используемых в полупроводниковой промышленности для производства микросхем.
Экономика
Китай
ЕС
Нидерланды
США
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