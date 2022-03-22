Европа должна осознать, что война против Украины - начало захватнического пути РФ, - Подоляк
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия открыто угрожает всему миру
Об этом он написал в Twitter.
"Европе самое время осознать, что война против Украины – это лишь начало великого руинно-захватнического пути РФ. Российская пропаганда практически доказала, почему Европу нужно сейчас поставить на колени. Так же роспропаганда говорит о необходимости уничтожить Украину. Выводы слишком очевидны", - отметил Подоляк.
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