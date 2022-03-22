Европа должна осознать, что война против Украины - начало захватнического пути РФ, - Подоляк

Об этом он написал в Twitter.

"Европе самое время осознать, что война против Украины – это лишь начало великого руинно-захватнического пути РФ. Российская пропаганда практически доказала, почему Европу нужно сейчас поставить на колени. Так же роспропаганда говорит о необходимости уничтожить Украину. Выводы слишком очевидны", - отметил Подоляк.