Европа должна научиться не поддаваться шантажу Кремля, - литовский политик Андрюс Кубилюс

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Старая Европа еще учится и будет учиться, как не поддаваться шантажу Кремля. После Революции достоинства Украина не получила от ЕС перспективы членства в ЕС. Украина была оставлена в серой зоне - это результат того, что Европейский Союз во главе со старой Европой боялся шантажа Кремля . Это была большая стратегическая ошибка", - заметил Андрюс Кубилюс.

Также политик добавил, что Европейский Союз не научился не поддаваться шантажу Кремля и это самая большая проблема.

"Кремль начал войну с Украиной, а Евросоюз не был готов предоставить статус Украине. Сейчас уроки изучили и предоставили статус кандидата в ЕС. Нужно вводить новые санкции против России из-за шантажа. Научить Кремль, что придется платить за шантаж", - подчеркнул Андрюс Кубилюс.