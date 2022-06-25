Европа должна научиться не поддаваться шантажу Кремля, - литовский политик Андрюс Кубилюс
Член Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс считает, что старая Европа подвергалась кремлевскому шантажу. В результате чего Украина платит трагическую цену
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Старая Европа еще учится и будет учиться, как не поддаваться шантажу Кремля. После Революции достоинства Украина не получила от ЕС перспективы членства в ЕС. Украина была оставлена в серой зоне - это результат того, что Европейский Союз во главе со старой Европой боялся шантажа Кремля . Это была большая стратегическая ошибка", - заметил Андрюс Кубилюс.
Также политик добавил, что Европейский Союз не научился не поддаваться шантажу Кремля и это самая большая проблема.
"Кремль начал войну с Украиной, а Евросоюз не был готов предоставить статус Украине. Сейчас уроки изучили и предоставили статус кандидата в ЕС. Нужно вводить новые санкции против России из-за шантажа. Научить Кремль, что придется платить за шантаж", - подчеркнул Андрюс Кубилюс.
- Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что статус кандидата на вступление в ЕС предоставили авансом и Украине необходимо провести реформы в разных сферах.
- Министерство иностранных дел России заявило в пятницу, 24 июня, что решение лидеров Европейского Союза принять Украину и Молдову в качестве кандидатов на членство будет иметь негативные последствия
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