Европа дает не то оружие. Идет оно слишком долго, - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал страны Европейского Союза давать Украине именно то оружие, в котором она сейчас нуждается. И делать это как можно быстрее
Об этом днем в субботу, 16 апреля 2022 года, чиновник написал в своем твиттере, информирует Еспресо.TV .
Существующую проблему в обеспечении украинской армии необходимым ему европейским вооружением Подоляк охарактеризовал следующим образом:
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"1. Украина просит у Европы оружие.
2. Европейцы поддерживают призыв к своим правительствам.
3. Европейский Союз идет навстречу, но дает не то оружие, о котором просили.
4. Оружие едет слишком долго".
"В эту игру можно играть долго, но выигрывает от нее точно не демократия. Украина нуждается в оружии", - подчеркнул Михаил Подоляк.
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"Не через месяц. Сейчас", – добавил он.
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