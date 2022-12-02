"Европа была бы в беде без США": премьер Финляндии высказалась о ситуации с безопасностью
Премьер-министр Финляндии Санна Марин утверждает, что Европа еще недостаточно мощна по сравнению с тем, сколько оружия и финансовой и гуманитарной помощи оказали США
Заявление Санны Марин по выступлению в аналитическом центре в Сиднее передает Reuters.
"Я должна быть абсолютно честной с вами, Европа сейчас недостаточно сильна. Мы были бы в беде без Соединенных Штатов", - сказала Марин в аудитории Института Лови.
По ее словам, "надо убедиться, что перестраиваем эти возможности, когда речь идет о европейской обороне и промышленности".
- Напомним, 17 ноября сообщалось, что правительство Финляндии выделит самый большой с начала полномасштабной войны пакет военной помощи для украинских защитников.
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