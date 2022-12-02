"Европа была бы в беде без США": премьер Финляндии высказалась о ситуации с безопасностью

Заявление Санны Марин по выступлению в аналитическом центре в Сиднее передает Reuters.

"Я должна быть абсолютно честной с вами, Европа сейчас недостаточно сильна. Мы были бы в беде без Соединенных Штатов", - сказала Марин в аудитории Института Лови.

По ее словам, "надо убедиться, что перестраиваем эти возможности, когда речь идет о европейской обороне и промышленности".

Напомним, 17 ноября сообщалось, что правительство Финляндии выделит самый большой с начала полномасштабной войны пакет военной помощи для украинских защитников.