"Европа будет следующей после Украины", – канцлер Германии Шольц

Об этом сообщает Der Spiegel .

"Мы наблюдаем войну, которой не было в Европе более 75 лет. После нападения на Украину Путин нацелится и на другие страны Европы", – заявил Шольц.

Он отметил, что санкции против России покажут свой эффект, а НАТО будет защищать всех союзников.

Напомним, что Центральный банк Польши предоставит Украине $1 млрд немедленной помощи.