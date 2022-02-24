"Европа будет следующей после Украины", – канцлер Германии Шольц
Россия не сможет победить в этой войне, – отметил канцлер Германии Олаф Шольц. Потому он призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины
Об этом сообщает Der Spiegel .
"Мы наблюдаем войну, которой не было в Европе более 75 лет. После нападения на Украину Путин нацелится и на другие страны Европы", – заявил Шольц.
Он отметил, что санкции против России покажут свой эффект, а НАТО будет защищать всех союзников.
- Напомним, что Центральный банк Польши предоставит Украине $1 млрд немедленной помощи.
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