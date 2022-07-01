Европа будет с Украиной столько, сколько нужно, - Урсула фон дер Ляен выступила в Раде
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Об этом она сказала , выступая в украинском парламенте.
"Вы защищаетесь очень смело. Европа будет стоять за Украину столько, сколько будет нужно. Мы не успокоимся, пока вы не победите врага", - заявила она.
Также Урсула фон дер Ляен поблагодарила украинских воинов на фронте, которые защищают Украину ценой собственной жизни и миллионы украинцев, которые поддерживают их в тылу.
"Это очень храброе поколение, они видят свободную Украину как часть европейской семьи, я вижу это очень определенно. Вы удержали свое государство, оно живое и живое", - добавила она.
Президент Еврокомиссии также поблагодарила президента Владимира Зеленского за возможность выступить в Раде.
- 23 июня Украина получила статус государства-кандидата по вступлению в ЕС. По его словам президента Украины Владимира Зеленского, украинское государство теперь не должно терять ни одной недели в отношениях с Европейским Союзом, чтобы, несмотря на войну и все сложности, делать то, что приближает нас к полноправному членству.
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