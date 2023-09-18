Европа будет лучше подготовлена, если Трамп снова станет президентом США, - Бербок

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Вloomberg .

Она отметила, что тогда вряд ли кто-нибудь в Европе мог представить, что появится президент США, который подвергнет сомнению НАТО, что является страхованием жизни для европейцев.

"Многие вещи в прошлом были для нас полным шоком. Он совершил некоторые действия, которые нас более чем раздражали", - добавила министр.

Бербок подчеркнула, что Германия будет готова работать с Трампом, если победит на выборах в 2024 году.

Она выразила уверенность, что военная поддержка США Украины продолжится независимо от того, кто будет новым президентом.

Что известно о выборах в США

16 ноября 2022 года экспрезидент США Дональд Трамп объявил , что будет бороться за пост главы Белого дома в 2024 году

Позже, 25 апреля, Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году

21 мая бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ.

21 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил , что пропустит будущие республиканские праймериз, ссылаясь на свой значительный отрыв в опросах общественного мнения как доказательство того, что он уже хорошо известен и нравится избирателям.

Президентские и парламентские выборы в Соединенных Штатах Америки намечены на 5 ноября 2024 года.