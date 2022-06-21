Европа без США не сможет защитить себя от России, - Збигнев Рау
По словам министра иностранных дел Польши, ЕС должен развивать оборонный потенциал стран-членов ЕС, но это не может составлять какую-либо конкуренцию партнерству с США
Об этом Збигнев Рау заявил во вторник во время совещания послов в Варшаве.
По словам главы МИДа Польши, ЕС должен развивать оборонный потенциал стран-членов Сообщества, но это не может составить какой-либо конкуренции партнерству с США.
“Призывы строить такую автономию в конкурентной борьбе следует назвать иллюзией, а возможно, даже действиями в ущерб европейской безопасности. Нынешний кризис безопасности ясно продемонстрировал, что без Соединенных Штатов Европа не защитит себя”, - отметил Рау.
Министр подчеркнул, что без США не было бы солидарного и результативного НАТО. Он добавил, что Польша принимает участие США в европейской безопасности как ключевое условие мира в Европе.
По его убеждению, самое лидерство Вашингтона в 2016 году позволило быстро адаптироваться к российской угрозе.
Рау подчеркнул, что именно США разместили в Польше больше сил, которые в условиях войны в Украине "убедили" Россию отказаться от попыток втягивания стран восточного фланга НАТО в этот кризис с последующей эскалацией ситуации.
- 20 июня глава МИДа Польши заявил , что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".
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