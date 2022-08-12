Европа абсолютно не готова к войне: с 1990-го оборонные бюджеты только сокращались, - военный эксперт Катков
Главный редактор Defense Express Олег Катков выразил мнение, что страны Европы совершенно не готовы к войне, ведь начиная с 1990 года их оборонные бюджеты только сокращались
Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Страны Европы постоянно экономили на вооружении. Если проанализировать оборонные бюджеты европейских стран с 1990 года, мы увидим там только сокращение. В 2014 году было много публикаций о том, что более 75% немецких истребителей не проходили модернизации и вообще не были в летном состоянии. Так же сейчас выяснилось, что Испания хотела передать нам танки Leopard , но не стала этого делать, ведь они были в неудовлетворительном состоянии. И такая ситуация по всем странам Европы", – отметил Катков.
Эксперт добавил, что коллективную безопасность в Европе обеспечивают только США.
"Вспомните заявления генсека НАТО и президента США о том, что Европа находится в летаргическом сне и не видит реальной угрозы, что европейские страны убаюкал дешевый газ и энергоресурсы. Есть иллюзия коллективной безопасности, которую обеспечивают только Соединенные Штаты Америки", - отметил Олег Катков. .
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