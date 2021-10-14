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Евромиллионы: 220 миллионов евро, рекордный джекпот в эту пятницу, выиграть приз онлайн можно из Украины

14 октября, 2021 четверг
10:03
Новости лотто

Десять тиражей подряд, когда ни один из участников не угадал всю выигрышную комбинацию целиком, и джекпот достиг рекордной отметки 220 миллионов евро, тираж пройдет в эту пятницу, 15 октября

Тиражи лотереи Euromillions проходят уже на протяжении нескольких недель, и ни один из участников все еще не сорвал джекпот... К слову, по результатам последнего тиража, который прошел 12 октября, участник из Греции сорвал второй приз лотереи, купив официальный билет Евромиллионов на сайте TheLotter.net. История победителя будет опубликована на сайте после того, как он получит свой приз в размере 1,315 миллиона евро!

Лотерея ЕвроМиллионы проведет следующий тираж в эту пятницу, в ходе тиража будет разыграно 220 миллионов евро, и этот приз может достаться целиком одному победителю. Чтобы успеть принять участие в этом тираже, вам нужно успеть купить билет до шести вечера, и выбрать пять основных номера и два номера «лаки стар». Сделать это вы можете на сайте Thelotter.net, предлагающем украинцам официальные билеты ведущих мировых лотерей.

Лотерея Евромиллионы (EuroMillions) проводится уже пятнадцатый год. За это время она прочно закрепилась как крупнейшая лотерея континента и завоевала наибольшую популярность среди любителей лотерей со всего мира. Изначально лотерея проводилась только во Франции, Испании и Великобритании, но в дальнейшем к ним присоединились ещё несколько стран Европы, включая Австрию, Бельгию, Португалию и Швейцарию. Тиражи проводятся 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Следующий розыгрыш лотереи пройдет в эту пятницу, в 20.45 по Парижу, и жители Украины могут попытаться сорвать джекпот наравне с игроками из любой другой страны мира.

Вот как вы можете обеспечить ваше участие в ближайшем тираже:

  1. Создайте аккаунт на сайте theLotter.net

  2. Перейдите на страницу EuroMillions

  3. Отметьте ваши числа

  4. Подтвердите и оплатите заказ

  5. Дождитесь тиража и проверьте результаты

Отдельно отметим, что сервис не берет комиссий с выигрышей. Источником его доходов является небольшая наценка к стоимости официального билета, которую клиенты платят при оформлении заказа. Все призы клиентов выплачиваются им полностью (после снятия соответствующих налогов).

Присоединитесь к постоянно растущему списку победителей на сайте

Среди победителей на сайте есть и победители в лотерею Евромиллионы. Например, в июле 2019 южнокореец Х.С.Л. разбогател на €1 млн. «Сначала, я не мог поверить, что всё происходит наяву!» – рассказал счастливец о своих ощущениях после того, как получил звонок с поздравлениями от представителя сервиса.

Х.С.Л. - не единственный победитель на theLotter.net. Участники из Панамы, Англии, Ирака, Украины, Канады, России, Латвии, Азербайджана, Эль-Сальвадора и многих других стран также выигрывали впечатляющие суммы на сайте.

€220-миллионный приз Евромиллионов может быть сорван в любой момент. Купите билеты на Супертираж EuroMillions из Украины, и, возможно, повезет именно вам!

Lotto Direct Limited управляет thelotter.net. Lotto Direct Limited лицензирован Управлением по азартным играм Мальты; Лицензия MGA/CRP/402/2017. Только 18+. Азартные игры могут быть вредными, если их не контролировать. Пожалуйста, играйте ответственно. За более подробной информацией перейдите на www.rgf.org.mt
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