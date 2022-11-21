Об этом в эфире Еспресо рассказал генеральный директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Очень много людей прозрело. Это своеобразный катарсис - из-за этих, к сожалению, огромных потерь, жертв, крови. Из-за полномасштабного вторжения произошел катарсис украинского общества", - отметил он.

Пошивайло подчеркнул, что это ложные представления, что Майдан спровоцировал войну.

"Путин планировал и эта война должна была рано или поздно произойти, потому что Кремль никогда бы не допустил свободную и независимую Украину. Евромайдан - это был первый успешный бой в этой великой войне. Нам важно понимать и значение, и последствия, и важность тех событий, потому что мы готовились. Майданы готовили украинское общество к сопротивлению на разных уровнях. Не только на военном - на культурном, на медийном, на экономическом. Ценности солидарности, взаимопомощи, поддержки сработали сейчас - волонтерское движение огромно. Все предыдущие Майданы закаляли украинцев". – считает директор музея.