Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Государства-члены Европейской ассоциации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) объявили о создании добровольных фондов солидарности для поддержки государств-членов в кризисных ситуациях воздушного движения по не зависящим от них причинам

"Неспровоцированная жестокая агрессия со стороны России полностью остановила движение над воздушным пространством Украины и привела к потере персонала и доходов от маршрутных сборов. Продемонстрировать солидарность с Украиной, государством-членом – это меньше всего, что могут сделать участники Евроконтроля. И я уверен, что мы будем проявлять солидарность, пока война не закончится с успехом Украины, и мы не начнем обновление и восстановление Украины", – приводятся в сообщении Евроконтроля слова генерального директора по мобильности и транспорту Еврокомиссии Генрика Гололея.

Согласно сообщению, 41 государство-член Евроконтроля обратилось в Агентство с просьбой создать и управлять двумя специальными фондами: первый фонд пожертвования Украине и Молдове в размере 46,5 млн евро и второй в форме займа в размере 46,1 млн евро Эстонии, Латвии , Литве и Польше.

"Средства будут использованы для покрытия расходов на персонал и обучение, а также любых других расходов, необходимых для обеспечения оперативной готовности и непрерывности возобновления воздушного движения", - отмечается в сообщении Евроконтроля.

Генеральный директор Евроконтроля Имон Бреннан отметил, что все осознают большое влияние захватнической войны Путина против Украины на авиасообщение на европейском континенте, поэтому создание фондов позволит поддерживать жизнеспособность управления воздушным движением в любом государстве, которое испытывает такое влияние сейчас и в будущем.

Отметим, что обеспечением воздушного движения в Украине занимается госпредприятие Украэрорух. Оно предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдение, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информации всех видов полетов. Зона ответственности Украэроруха охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.

Евроконтроль (Европейская организация безопасности аэронавигации) – это международная организация, работающая в сфере организации воздушного движения в европейском регионе и насчитывающая 40 государств-членов.

Напомним, небо над Украиной для гражданской авиации было закрыто с началом широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

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