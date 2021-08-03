Еврокомиссия ждет от Украины установления причины смерти основателя Белорусского дома Шишова, - представитель органа

Об этом заявила представитель Европейской Комиссии Набила Массрали, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинская власть осуществляет расследование этого случая, и мы ожидаем (результатов - ред.), чтобы понять причину этой очень несчастной смерти", - сказала Массрали в ответ на вопросы журналистов на брифинге.

В то же время Массрали не предоставила никаких оценок возможного убийства белоруса.



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Кроме того, про случай попытки насильственного вывоза в Беларусь после критики руководства сборной белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которой впоследствии Польша предоставила гуманитарную визу, представитель ЕК заявила, что такая попытка - "это еще одно проявление грубости и репрессивности режима Лукашенко, которая наносит удар по всем категориям белорусского сообщества, в частности по спортсменам, и не уважает никаких олимпийских правил ".

"Мы выражаем с ней нашу полную поддержку и солидарность и отдаем должное государству-члену, которая предложила ей поддержку, и приветствуем тот факт, что сейчас ей дана гуманитарная виза в Польшу", - сказала Массрали.