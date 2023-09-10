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Еврокомиссия запретила россиянам въезжать в ЕС на собственных автомобилях с личными смартфонами и ноутбуками, - росСМИ

10 сентября, 2023 воскресенье
14:22
Мир

В рамках действия санкций против России Еврокомиссия запретила россиянам въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях, а также ввоз личных вещей россиян, таких как смартфоны, драгоценности и ноутбуки

Об этом рассказывает российское информагентство Rbc.ru.

"Не имеет значения, используется транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703, включающий легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее 10 человек), и производится и вывозится из России", - говорится в сообщении Еврокомиссии, на которое ссылается издание.

Российское медиа отмечает, что летом машины россиян, пытавшихся попасть в Германию, арестовывали на таможне. В начале июня таможня Германии подтвердила, что ст. 3i Регламента 833/2014 определяет эмбарго в отношении России, запрещающее любое перемещение товаров, даже в личных, некоммерческих целях.

Российские юристы негодовали, что ст. 3i запрещает ввоз товаров, "производящих существенные доходы для России". Они назвали это "злоупотреблением со стороны органов исполнительной власти или неправильной трактовкой таможенного законодательства Германии относительно разницы между импортом и въездом в страну на личном автомобиле".

Rbc.ru добавляет, что 4 сентября посольство РФ в Германии заявило о случаях изъятия немецкой таможней личных автомобилей у россиян, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита.

"Аргументы, что в этом случае речь идет не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, которая используется в личных целях и временно ввозится на территорию ФРГ на законных основаниях, не принимаются во внимание", - отметило посольство.

  • Литва на год ввела запрет на перевозку по территории страны и из нее товаров двойного назначения, чтобы они не могли попасть в Россию и Беларусь.
Экономика
Россия
ЕС
Еврокомиссия
Германия
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