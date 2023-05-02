Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Запрет на импорт касается четырех сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника – происхождения из Украины. Он направлен на устранение логистических проблем, связанных с этими товарами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Меры вступят в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В этот период эти товары могут импортироваться во все государства ЕС, кроме упомянутых пяти. В то же время, через их территорию может осуществляться транзит украинской продукции.

"Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, а также любой другой продукции, происходящей из Украины", - отмечают в Еврокомиссии.

Кроме того, исполнительный орган ЕС подтвердил предоставление финансовой поддержки фермеров в пяти странах-членах ЕС, решение о которой будет принято позже. Также будут приняты меры по облегчению транзита украинского зерна через "пути солидарности" в другие страны-члены ЕС и третьи страны.

"Комиссия готова повторно ввести превентивные меры по истечении срока действия действующего Регламента об автономных торговых мерах 5 июня 2023 года, пока будет длиться исключительная ситуация", - добавили в Еврокомиссии.