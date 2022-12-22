Еврокомиссия заморозила €20 миллиардов российских активов
ЕС заморозил 20 миллиардов евро российских активов, а российский импорт и экспорт сократились на 20,8 и 12,3% соответственно
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии в твиттере.
"Санкции важны для предотвращения способности России вести войну", - говорится в сообщении.
Поэтому Европейский Союз в целом заморозил 20 миллиардов евро российских активов. Кроме этого, из-за санкций российский импорт и экспорт сократились на 20,8 и 12,3% соответственно.
Известно, что по состоянию на 22 декабря под санкциями ЕС из-за российского вторжения в Украину находятся 1 386 человек и 171 организация.
- 20 декабря в Bloomberg сообщили, что ужесточение санкций на российскую нефть обвалило ее экспорт уже в первую неделю на 54%. Начавшиеся 5 декабря санкции Евросоюза призваны ограничить доходы России от нефти. С одной стороны, блок прекратил закупку, но также запретил предоставление ключевых услуг, позволяющих перемещать нефть.
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