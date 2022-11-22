Еврокомиссия выделяет Украине 2,5 млрд евро

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она также добавила, что Еврокомиссия планирует предусмотреть 18 млрд евро для Украины на 2023 год, финансирование будет выплачиваться регулярно.

К слову, Евросоюз подтвердил свои обязательства по помощи Украине – начиная от пособия для ежедневного выживания страны, включая выплаты зарплат и пенсий, вплоть до послевоенной реконструкции и модернизации.

Также Еврокомиссия изучает варианты конфискации российских активов для оплаты восстановления Украины