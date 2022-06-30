Еврокомиссия выделит Литве 55 млн евро для укрепления границы
Европейская комиссия выделила для Литвы 55 млн евро на меры по усилению защиты границы с Беларусью
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на МВД Литвы.
По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, это позволит существенно усилить защиту границы и лучше предотвращать нелегальную миграцию.
Она подчеркнула, что хотя попыток нелегального пересечения границы сейчас гораздо меньше, потенциальные угрозы остаются и страна интенсивно продолжает строительство физического забора на границе.
Отмечается, что системы наблюдения должны быть установлены на шести КПП в течение текущего и следующего года, часть работ уже завершена.
Ранее Еврокомиссия выделила Литве 15 млн евро для модернизации оборудования пограничников. Тогда удалось закупить вертолеты, приборы ночного видения, дроны и оборудование для сканирования пальцев.
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