Еврокомиссия выделит Литве 55 млн евро для укрепления границы

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на МВД Литвы.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, это позволит существенно усилить защиту границы и лучше предотвращать нелегальную миграцию.

Она подчеркнула, что хотя попыток нелегального пересечения границы сейчас гораздо меньше, потенциальные угрозы остаются и страна интенсивно продолжает строительство физического забора на границе.

Отмечается, что системы наблюдения должны быть установлены на шести КПП в течение текущего и следующего года, часть работ уже завершена.

Ранее Еврокомиссия выделила Литве 15 млн евро для модернизации оборудования пограничников. Тогда удалось закупить вертолеты, приборы ночного видения, дроны и оборудование для сканирования пальцев.

27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на вопрос журналиста о реакции НАТО на возможное вторжение России в страны Балтии заявил , что НАТО будет воевать "за каждый дюйм" территории членов Альянса.

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