Еврокомиссия выделит $21 млн для расчистки завалов и восстановления инфраструктуры в Украине
Еврокомиссия предоставит 21 миллион долларов Программе развития ООН для расчистки завалов разрушенной инфраструктуры и восстановления Украины
Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине.
Деньги используют для ремонта или приобретения важных элементов инфраструктуры для пострадавших районов, а именно: трансформаторов, тепловых пунктов, водяных насосов, труб тепло- и водоснабжения, систем обеззараживания воды и оборудования для поставок возобновляемой энергии.
"Быстрый ремонт критической инфраструктуры в пострадавших от войны районах является первоочередным, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима. Этот проект направлен на восстановление объектов электро- и водоснабжения, а также теплоснабжения. Это жизненно важные услуги, которые обеспечивают жителям достойная жизнь и комфорт. Мы должны работать с правительством и местными властями, чтобы ускорить такие усилия по восстановлению", - сказала исполняющая обязанности Постоянного представительства ПРООН в Украине Манал Фоуани.
Также деньги должны помочь местным властям подготовиться к долгой зиме.
"Наша поддержка украинского народа перед лицом невыразимых страданий, вызванных агрессией России, непоколебима, – сказал он. – Предстоящий зимний сезон будет суровым, и мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей и власти есть необходимая исправная инфраструктура", - отметил глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас.
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