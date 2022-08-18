Еврокомиссия выделит $21 млн для расчистки завалов и восстановления инфраструктуры в Украине

Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине.

Деньги используют для ремонта или приобретения важных элементов инфраструктуры для пострадавших районов, а именно: трансформаторов, тепловых пунктов, водяных насосов, труб тепло- и водоснабжения, систем обеззараживания воды и оборудования для поставок возобновляемой энергии.

"Быстрый ремонт критической инфраструктуры в пострадавших от войны районах является первоочередным, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима. Этот проект направлен на восстановление объектов электро- и водоснабжения, а также теплоснабжения. Это жизненно важные услуги, которые обеспечивают жителям достойная жизнь и комфорт. Мы должны работать с правительством и местными властями, чтобы ускорить такие усилия по восстановлению", - сказала исполняющая обязанности Постоянного представительства ПРООН в Украине Манал Фоуани.

Также деньги должны помочь местным властям подготовиться к долгой зиме.

"Наша поддержка украинского народа перед лицом невыразимых страданий, вызванных агрессией России, непоколебима, – сказал он. – Предстоящий зимний сезон будет суровым, и мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей и власти есть необходимая исправная инфраструктура", - отметил глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас.

13 августа мы сообщали, что Финляндия поможет Украине восстановить инфраструктуру Черниговщины, в частности речь идет о жилых домах, школах, больницах и коммунальных сетях.

15 августа правительство Франции заявило, что готово помочь в разминировании деоккупированных территорий Украины и в восстановлении Черниговщины.

18 августа во Львове министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш и министр инфраструктуры Александр Кубраков подписали меморандум по участию Турции в восстановлении инфраструктуры Украины.

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