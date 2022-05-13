Еврокомиссия выделит 1,5 млн. евро в поддержку украинских жертв сексуального и гендерного насилия
Помощь ЕС жертвам сексуального и гендерного насилия будет предоставлена в рамках общей гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну России в Украине
Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.
Финансирование будет направлено на предметы и оборудование первой необходимости.
Кроме того, будут созданы два мобильных медицинских пункта экстренной акушерской помощи и помощи для новорожденных.
Известно, что финансирование является частью общей гуманитарной помощи ЕС в размере 243 млн евро в ответ на войну России в Украине, которая поступает в дополнение к помощи в натуральной форме через Механизм гражданской защиты ЕС.
- Напомним, психолог, оказывающая помощь изнасилованным украинкам, рассказала, как оказать первую жертву сексуального насилия , как долго длится период заживления душевных ран и кто из женщин – в группе риска совершения суицида.
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