Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.



Финансирование будет направлено на предметы и оборудование первой необходимости.



Кроме того, будут созданы два мобильных медицинских пункта экстренной акушерской помощи и помощи для новорожденных.

Известно, что финансирование является частью общей гуманитарной помощи ЕС в размере 243 млн евро в ответ на войну России в Украине, которая поступает в дополнение к помощи в натуральной форме через Механизм гражданской защиты ЕС.

Напомним, психолог, оказывающая помощь изнасилованным украинкам, рассказала, как оказать первую жертву сексуального насилия , как долго длится период заживления душевных ран и кто из женщин – в группе риска совершения суицида.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb