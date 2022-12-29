Еврокомиссия выделит €100 миллионов на восстановление разрушенных украинских школ

Об этом в Twitter написала Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Будущее Украины начинается с ее детей. Мы инвестируем €100 миллионов в восстановление школ, разрушенных российскими бомбами. Присылаем школьные автобусы, чтобы дети могли безопаснее добираться до школ и возвращаться. Собираем и доставляем лэп-топы, поэтому ученики смогут продолжить обучение" , – отметила Урсула фон дер Ляен.

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В частности, по информации Еврокомиссии, более 2800 учебных заведений в Украине были разрушены или повреждены в результате российской агрессии против Украины, более 5,7 миллионов украинских детей ощутили на себе последствия этой варварской российской войны.

14 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении 100 млн евро на восстановление и реконструкцию поврежденных украинских школ. Пакет предусматривает 34 млн. евро на легкий и средний ремонт, включая ремонт окон, крыш, дверей, санитарно-технических и отопительных сооружений, а также предоставление оборудования для учебных помещений и бомбоубежищ. Из 34 млн евро гуманитарной помощи 20 млн евро направляются через Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) и 14 млн евро – через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПР ООН).

23 декабря стало известно, что Еврокомиссия перечислила Украине 66 млн. евро на восстановление разрушенных школ.