Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофина на €1,5 млрд: на что пойдут деньги
Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд. Средства будут направлены на выплату зарплат, пенсий и ремонт критической инфраструктуры
Об этом сообщил вице - президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter .
"Эта регулярная поддержка ЕС помогает Украине удовлетворить финансовые потребности, такие как выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры", - сообщил он.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Еврокомиссию и лично Домбровскиса за поддержку страны.
"В настоящее время ЕС предоставил €14,7 млрд макрофинансовой помощи с начала полномасштабной войны с Россией", - написал он.
Всего предусмотрена выплата 18 млрд евро пособия.
- Предыдущий транш в размере 1,5 млрд евро Украина получила в марте.
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