Об этом сообщил вице - президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter .

"Эта регулярная поддержка ЕС помогает Украине удовлетворить финансовые потребности, такие как выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры", - сообщил он.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Еврокомиссию и лично Домбровскиса за поддержку страны.

"В настоящее время ЕС предоставил €14,7 млрд макрофинансовой помощи с начала полномасштабной войны с Россией", - написал он.

Всего предусмотрена выплата 18 млрд евро пособия.