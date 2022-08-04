Еврокомиссия: вернувшиеся из ЕС в Украину украинки имеют право снова поехать в ЕС
В Еврокомиссии настаивают, что украинки, получившие в одной из стран ЕС временную защиту, имеют право ездить домой в Украину и после этого возвращаться
Об этом в интервью "ЕвроПравде" рассказала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон.
Она подтвердила, что в Еврокомиссии знают о случаях, когда украинки после поездки обратно в Украину имели проблемы с возвращением в страну, где получили временную защиту, а документы, выданные некоторыми странами, оказывались недостаточными для пограничников и путешествий внутри ЕС.
По ее словам, ЕК настроена решить эти проблемы и сейчас собирает информацию.
"Каждый, кто получил защиту ЕС, должен иметь право поехать домой на короткий период, чтобы посетить родителей или семью, или в любых других целях", - отмечает еврокомиссар.
Она пояснила, что в случае возвращения на длительное время украинкам предстоит сняться с регистрации в той стране, где получили временную защиту, но не теряют права вернуться и зарегистрироваться повторно.
"Итак, если вы воспользовались временной защитой в ЕС, то имеете право по какой-либо причине уехать домой и право вернуться к государству ЕС, в котором вы остановились. Даже если до этого вы закрывали свой статус временной защиты. Если вы уезжаете от войны в Украине – двери ЕС для вас открыты", - подчеркнула Илва Йоганссон.
- 4 августа еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон подчеркнула, что в ЕС не видят риска приостановления безвиза с Украиной. По ее словам, ЕК настроена решать эти проблемы и сейчас собирает информацию, а в целом правила предусматривают, что украинцы имеют право и на короткие и длительные поездки домой с возможностью вернуться.
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