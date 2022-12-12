Еврокомиссия увеличивает финансовый лимит фонда мира на €2 млрд на следующий год

Об этом сообщает Европейская Комиссия .

"Сегодня мы увеличиваем финансовый лимит Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро на 2023 год", – пишет пресс-служба.

Решение совета ЕС принято сегодня, 12 декабря, о дополнительном финансировании позволит Еврокомиссии продолжить оказывать конкретную военную поддержку армиям партнеров.

"ЕС остается приверженным оказанию военной поддержки как Украине, так и другим партнерам", - подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех мероприятий Совместной внешней и политики безопасности ЕС, связанных с военными и оборонными вопросами, чтобы предотвратить конфликты, сохранить мир и укрепить международную безопасность.

6 октября Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Он стал ответом на незаконную аннексию РФ украинской территории, мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы.

10 ноября в Великобритании заморозили активы российских олигархов на сумму 20,5 млрд долларов.

24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз ведет работу над девятым пакетом санкций в отношении РФ из-за развязанной войной в Украине.

1 декабря Европейская комиссия совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и DIGITALEUROPE запустила инициативу по сбору ноутбуков и смартфонов для школ и больниц Украины.

5 декабря Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против России, касающийся финансовых структур.

8 декабря Европейская Комиссия и ЕБРР согласовали финансовый пакет в объеме 1 миллиарда евро для развития "коридоров солидарности", созданных для доставки украинского экспорта на мировой рынок.