Еврокомиссия увеличивает финансовый лимит фонда мира на €2 млрд на следующий год
12 декабря Европейская Комиссия увеличивает финансовый лимит фонда мира на 2 миллиарда евро на 2023 год
Об этом сообщает Европейская Комиссия .
"Сегодня мы увеличиваем финансовый лимит Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро на 2023 год", – пишет пресс-служба.
Решение совета ЕС принято сегодня, 12 декабря, о дополнительном финансировании позволит Еврокомиссии продолжить оказывать конкретную военную поддержку армиям партнеров.
"ЕС остается приверженным оказанию военной поддержки как Украине, так и другим партнерам", - подчеркнули в ведомстве.
Сообщается, что Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех мероприятий Совместной внешней и политики безопасности ЕС, связанных с военными и оборонными вопросами, чтобы предотвратить конфликты, сохранить мир и укрепить международную безопасность.
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