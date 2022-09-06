Еврокомиссия утвердила приостановление соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ с 12 сентября
Европейская комиссия официально предложила приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с РФ от 2007 года и не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
"С Россией не может быть дел как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных регионах", - написала фон дер Ляен в твиттер.
В официальном документе еврокомиссии говорится, что:
- визовый сбор для россиян будет не 35, а 80 евро;
- ждать визы придется до шести месяцев;
- долгосрочных и многоразовых виз больше не будет или будет значительно меньше ("шенгенские" визы начнут выдавать на даты поездки);
- граждане РФ с многоразовой визой смогут по-прежнему въезжать в Евросоюз до истечения ее срока действия.
"Еврокомиссия предлагает полностью приостановить действие Соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией. Такая страна как Россия, ведущая захватническую войну, не должна претендовать на упрощение визового режима, пока она продолжает проводить свою деструктивную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины, демонстрируя пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах. Приостановление является ответом на повышение рисков и угроз интересам безопасности Союза и национальной безопасности государств-членов вследствие военной агрессии России против Украины, что означает, что у российских граждан больше не будет привилегированного доступа в ЕС и они столкнутся с более длительным, более дорогим и более сложным процессом оформления визы", - говорится в заявлении еврокомиссии.
Приостановка упрощения визового режима с РФ может вступить в силу уже в понедельник, 12 сентября, со ссылкой на Еврокомиссию, сообщил журналист Рикард Йозвяк в твиттер.
- Напомним, еще 1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл детали относительно запрета россиянам въезда в ЕС.
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