Еврокомиссия утвердила приостановление соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ с 12 сентября

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"С Россией не может быть дел как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных регионах", - написала фон дер Ляен в твиттер.

В официальном документе еврокомиссии говорится, что:

- визовый сбор для россиян будет не 35, а 80 евро;

- ждать визы придется до шести месяцев;

- долгосрочных и многоразовых виз больше не будет или будет значительно меньше ("шенгенские" визы начнут выдавать на даты поездки);

- граждане РФ с многоразовой визой смогут по-прежнему въезжать в Евросоюз до истечения ее срока действия.

"Еврокомиссия предлагает полностью приостановить действие Соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией. Такая страна как Россия, ведущая захватническую войну, не должна претендовать на упрощение визового режима, пока она продолжает проводить свою деструктивную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины, демонстрируя пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах. Приостановление является ответом на повышение рисков и угроз интересам безопасности Союза и национальной безопасности государств-членов вследствие военной агрессии России против Украины, что означает, что у российских граждан больше не будет привилегированного доступа в ЕС и они столкнутся с более длительным, более дорогим и более сложным процессом оформления визы", - говорится в заявлении еврокомиссии.

Приостановка упрощения визового режима с РФ может вступить в силу уже в понедельник, 12 сентября, со ссылкой на Еврокомиссию, сообщил журналист Рикард Йозвяк в твиттер.

Напомним, еще 1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл детали относительно запрета россиянам въезда в ЕС.

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